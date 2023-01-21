Интенсивность обстрелов населённых пунктов Запорожской области со стороны ВСУ возросла. Об этом проинформировал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Председатель движения "Мы вместе с Россией" считает, что Киев делает это от бессилия, понимая, что украинские военные не в состоянии остановить наступление ВС РФ.
"Боевики Зеленского в бессильной злобе, не имея возможности остановить наше продвижение, увеличили интенсивность обстрелов мирных городов в Запорожской области", — сказал Рогов, выступая на радиостанции "Комсомольская правда".
Член главного совета администрации региона уточнил, что самым жёстким обстрелам подвергаются населённые пункты Михайловка, Васильевка, Пологи, Токмак.
"Они специально кошмарят мирное население", — добавил Рогов.
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