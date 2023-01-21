Рогов предупредил об участившихся обстрелах городов Запорожской области со стороны ВСУ

Интенсивность обстрелов населённых пунктов Запорожской области со стороны ВСУ возросла. Об этом проинформировал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" считает, что Киев делает это от бессилия, понимая, что украинские военные не в состоянии остановить наступление ВС РФ.

"Боевики Зеленского в бессильной злобе, не имея возможности остановить наше продвижение, увеличили интенсивность обстрелов мирных городов в Запорожской области", — сказал Рогов, выступая на радиостанции "Комсомольская правда".

Член главного совета администрации региона уточнил, что самым жёстким обстрелам подвергаются населённые пункты Михайловка, Васильевка, Пологи, Токмак.

"Они специально кошмарят мирное население", — добавил Рогов.