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Патриарх Кирилл заявил, что каждый православный приход должен помогать участникам СВО

Силовые структуры

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал все православные приходы помогать участникам спецоперации. Такое заявление глава Русской православной церкви сделал на трапезе с духовенством Москвы по случаю праздника Крещения Господня. Его цитирует сайт Московского патриархата.

"Если мы говорим, что Церковь — со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня", — заявил глава РПЦ.

По мнению патриарха, РПЦ уже много сделала для поддержки участников спецоперации. Однако, эту практику нужно продолжать. Патриарх призвал не только священников, но и прихожан собирать вещи, отправлять посылки.

"По возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих", — порекомендовал патриарх священникам.

 

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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