Патриарх Кирилл заявил, что каждый православный приход должен помогать участникам СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал все православные приходы помогать участникам спецоперации. Такое заявление глава Русской православной церкви сделал на трапезе с духовенством Москвы по случаю праздника Крещения Господня. Его цитирует сайт Московского патриархата.

"Если мы говорим, что Церковь — со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня", — заявил глава РПЦ.

По мнению патриарха, РПЦ уже много сделала для поддержки участников спецоперации. Однако, эту практику нужно продолжать. Патриарх призвал не только священников, но и прихожан собирать вещи, отправлять посылки.

"По возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих", — порекомендовал патриарх священникам.