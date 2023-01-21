Илон Маск назвал безумием план США по захвату Крыма, о котором недавно написало американское издание The New York Times. Пользователи Сети поддерживают высказывание предпринимателя и считают, что Украине пора сдаться.
"Когда речь заходит о Крыме, надо остановиться. Мы должны активно выступать посредниками в установлении мира", — написал один пользователь Twitter*.
"Украина должна сдаться. Если бы они сдались в самом начале, они бы не потеряли столько людей", — отметил другой.
"Независимо от того, кто прав, это безумие. В конце концов, Украина должна сесть за стол переговоров", — считает ещё один читатель.
Некоторые читатели считают, что Крым является целью не Украины, а НАТО, на пути к которой погибнут молодые украинские мужчины.
*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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