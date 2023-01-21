Сейчас российская спецоперация на Украине находится в интересной фазе, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
Он отметил, что генерал Сергей Суровикин, когда принял командование ВС России, стабилизировал ситуацию и подготовил войска ВС РФ к следующему этапу, который возглавил Валерий Герасимов.
"Мы видели, что генерал Суровикин был назначен на новую должность, которая является командованием компонента ВВС — это означает, что в следующей фазе операции мы увидим гораздо более широкий масштаб, чем происходил ранее", — сказал экс-разведчик в выпуске "Шоу Скота Риттера" на канале "Соловьёв LIVE".
Ранее Риттер заявлял, что Герасимов проведёт воздушную кампанию, благодаря которой Украина будет уничтожена уже в 2023 году.
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