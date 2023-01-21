Названы причины появления вблизи Москвы зенитно-ракетных комплексов ПВО

Учения по отражению атак условного противника силами противовоздушной обороны проведены в Московской области. Об этом сообщается на сайте военного ведомства в субботу 21 января.

"В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

По сценарию учений, батарея зенитных ракетных систем С-300 получила информацию о возможном ракетном ударе и выдвинулась в район несения боевого дежурства.

"При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполнили электронные пуски ракет", — информирует Минобороны.