Учения по отражению атак условного противника силами противовоздушной обороны проведены в Московской области. Об этом сообщается на сайте военного ведомства в субботу 21 января.
"В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.
По сценарию учений, батарея зенитных ракетных систем С-300 получила информацию о возможном ракетном ударе и выдвинулась в район несения боевого дежурства.
"При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполнили электронные пуски ракет", — информирует Минобороны.
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