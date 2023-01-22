Мирошник: ВСУ ударили по району машзавода в Стаханове

Украинские боевики ударили по городу Стаханов в ЛНР, сообщил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

По его словам, пять ударов пришлось на районе, где расположен машзавод.

"Местные жители говорят о пяти "тяжёлых" прилетах в район Стахановского машзавода", — сообщил экс-посол.

Как уточнил Мирошник, предположительно, стреляли из РСЗО. О пострадавших или погибших, не сообщается.

"Нанесли удар по Стаханову, предположительно — РСЗО", — резюмировал экс-посол.