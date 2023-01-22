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Мирошник: ВСУ ударили по району машзавода в Стаханове

Силовые структуры

Украинские боевики ударили по городу Стаханов в ЛНР, сообщил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

По его словам, пять ударов пришлось на районе, где расположен машзавод.

"Местные жители говорят о пяти "тяжёлых" прилетах в район Стахановского машзавода", — сообщил экс-посол.

Как уточнил Мирошник, предположительно, стреляли из РСЗО. О пострадавших или погибших, не сообщается.

"Нанесли удар по Стаханову, предположительно — РСЗО", — резюмировал экс-посол.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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