Украинские боевики ударили по городу Стаханов в ЛНР, сообщил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
По его словам, пять ударов пришлось на районе, где расположен машзавод.
"Местные жители говорят о пяти "тяжёлых" прилетах в район Стахановского машзавода", — сообщил экс-посол.
Как уточнил Мирошник, предположительно, стреляли из РСЗО. О пострадавших или погибших, не сообщается.
"Нанесли удар по Стаханову, предположительно — РСЗО", — резюмировал экс-посол.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США и Россия станут первыми в истории ядерными державами, которые перешли в прямое столкновение, заявил эксперт.