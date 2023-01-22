Российские военнослужащие успешно продвигаются на Запорожском направлении. Они подошли к Орехову и прорвали украинскую оборону, сообщил военкор Роман Польшаков.
Он добавил, что подразделения российской армии идут вперёд одновременно с двух сторон. Уже освобождено несколько населённых пунктов и в настоящий момент бойцы заканчивают их зачистку.
Националисты пытаются сдержать продвижение ВС РФ артиллерией, "Градами" и с помощью французских мин, рассказал корреспондент "Известий". Эти "сюрпризы" боевиков обнаруживают с помощью беспилотников и сообщают координаты оператору для обезвреживания.
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США и Россия станут первыми в истории ядерными державами, которые перешли в прямое столкновение, заявил эксперт.