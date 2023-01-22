Военкор Польшаков: российские подразделения прорвали оборону ВСУ и уже подошли к Орехову

Российские военнослужащие успешно продвигаются на Запорожском направлении. Они подошли к Орехову и прорвали украинскую оборону, сообщил военкор Роман Польшаков.

Он добавил, что подразделения российской армии идут вперёд одновременно с двух сторон. Уже освобождено несколько населённых пунктов и в настоящий момент бойцы заканчивают их зачистку.

Националисты пытаются сдержать продвижение ВС РФ артиллерией, "Градами" и с помощью французских мин, рассказал корреспондент "Известий". Эти "сюрпризы" боевиков обнаруживают с помощью беспилотников и сообщают координаты оператору для обезвреживания.