Американское издание Washington Post обрушилось на Германию в своей редакционной колонке за отказ поставлять Украине танки "Леопард" и призвало президента США Джо Байдена прислать в Киев "Абрамсы".
Первой серьёзной трещиной в том, что когда-то было сплошным фронтом НАТО, стал отказ Германии поставлять Украине танки, пишет редакция газеты.
Журналисты WP отметили также, что немцы, согласно опросам, поддерживают Украину меньше, чем другие страны Запада. А по вопросу об отправке на Украину основных боевых танков жители Германии разделились почти поровну.
Также издание призвало Байдена предоставить Украине танки "Абрамс", чтобы разморозить отправку в Киев "Леопардов".
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