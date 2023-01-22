Washington Post обрушилось на Германию за отказ поставлять Украине танки "Леопард"

Американское издание Washington Post обрушилось на Германию в своей редакционной колонке за отказ поставлять Украине танки "Леопард" и призвало президента США Джо Байдена прислать в Киев "Абрамсы".

Первой серьёзной трещиной в том, что когда-то было сплошным фронтом НАТО, стал отказ Германии поставлять Украине танки, пишет редакция газеты.

Журналисты WP отметили также, что немцы, согласно опросам, поддерживают Украину меньше, чем другие страны Запада. А по вопросу об отправке на Украину основных боевых танков жители Германии разделились почти поровну.

Также издание призвало Байдена предоставить Украине танки "Абрамс", чтобы разморозить отправку в Киев "Леопардов".