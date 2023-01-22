Российские подразделения перешли к наступательным действиям в районе городов Орехов и Гуляйполе на Запорожском направлении спецоперации. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, линия боевого соприкосновения стала подвижной.
"Особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск", — отметил чиновник в интервью РИА Новости.
Он добавил, что здесь разворачивается большое количество активных боестолкновений между армиями России и Украины. При этом представитель администрации подчеркнул: инициатива в ходе сражений остаётся на стороне Вооружённых сил РФ.
Ранее Рогов сообщил, что потери Киева на Запорожском направлении стали такими же, как на Артёмовском, поэтому украинское командование перебрасывает сюда дополнительные резервы.
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