Рогов: армия России наступает по двум направлениям в Запорожской области

Российские подразделения перешли к наступательным действиям в районе городов Орехов и Гуляйполе на Запорожском направлении спецоперации. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, линия боевого соприкосновения стала подвижной.

"Особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск", — отметил чиновник в интервью РИА Новости.

Он добавил, что здесь разворачивается большое количество активных боестолкновений между армиями России и Украины. При этом представитель администрации подчеркнул: инициатива в ходе сражений остаётся на стороне Вооружённых сил РФ.

Ранее Рогов сообщил, что потери Киева на Запорожском направлении стали такими же, как на Артёмовском, поэтому украинское командование перебрасывает сюда дополнительные резервы.