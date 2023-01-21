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Рогов: потери ВС Украины на Запорожском фронте стали такими же, как и на Артёмовском

Силовые структуры

Потери ВС Украины в Запорожье можно сравнить с потерями на Артёмовском направлении (Бахмутском), заявил лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Потери ВСУ на Запорожском направлении сегодня сравнимы с Бахмутским направлением, чего до недавних пор не было, то есть как минимум там ежедневно погибают свыше сотни человек только ВСУшников, я не говорю про спецподразделения ССО (Силы специальных операций — Прим. ред.), Нацгвардию, полицию и прочих", — сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Рогов отметил, что уже официально получено подтверждение информации об освобождении двух населённых пунктов на Запорожском направлении, ещё семь контролируют ВС России огнём. Киевские силовики покинули первую и вторую линии обороны в регионе, и все попытки прорваться в данные населённые пункты оборачиваются ничем. Командование ВСУ пытается усилить свою группировку на Запорожском фронте, перебрасывая дополнительные резервы, заключил он.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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