Имя Олафа Шольца стало синонимом нерешительности в соцсетях. Пользователи придумали новое слово — "scholzing". Оно является производным от фамилии канцлера ФРГ.
"Шольцинг", по мнению авторов, означает заявление о готовности действовать при отсутствии самих действий. Так пользователи отреагировали на фактический отказ Германии поставлять Украине танки.
Ранее Шольц публично заявлял, что поставку Украине немецких танков нужно произвести в кратчайшие сроки. Но во время встречи на авиабазе Рамштайн представители ФРГ отказались форсировать решение данного вопроса.
В ответ на это Украина обвинила Германию в намеренном отказе в помощи.
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