Новое слово "scholzing" появилось в соцсетях после решения канцлера ФРГ повременить с поставкой танков Украине

Имя Олафа Шольца стало синонимом нерешительности в соцсетях. Пользователи придумали новое слово — "scholzing". Оно является производным от фамилии канцлера ФРГ.

"Шольцинг", по мнению авторов, означает заявление о готовности действовать при отсутствии самих действий. Так пользователи отреагировали на фактический отказ Германии поставлять Украине танки.

Ранее Шольц публично заявлял, что поставку Украине немецких танков нужно произвести в кратчайшие сроки. Но во время встречи на авиабазе Рамштайн представители ФРГ отказались форсировать решение данного вопроса.

В ответ на это Украина обвинила Германию в намеренном отказе в помощи.