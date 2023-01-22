В Польше заметили эшелон с БМП "Брэдли" вблизи границы с Украиной

В Польше был замечен эшелон с американскими боевыми машинами пехоты (БМП) "Брэдли" и инженерной техникой. Видео передвижения состава появилось в соцсетях.

Экс-посол Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник поделился кадрами в своём Telegram-канале, заметив, что БМП США безнаказанно перемещаются по польским просторам поближе к украинской границе.

Военный эксперт Борис Рожин обратил внимание на то, что техника до сих пор в пустынном камуфляже.

Ранее ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс высказал мнение, что отказ США и союзников предоставить тяжёлые танки Киеву может обернуться для Украины поражением.