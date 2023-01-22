В Польше был замечен эшелон с американскими боевыми машинами пехоты (БМП) "Брэдли" и инженерной техникой. Видео передвижения состава появилось в соцсетях.
Экс-посол Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник поделился кадрами в своём Telegram-канале, заметив, что БМП США безнаказанно перемещаются по польским просторам поближе к украинской границе.
Военный эксперт Борис Рожин обратил внимание на то, что техника до сих пор в пустынном камуфляже.
Ранее ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс высказал мнение, что отказ США и союзников предоставить тяжёлые танки Киеву может обернуться для Украины поражением.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.