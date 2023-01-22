Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подписал себе приговор от украинских властей, сделав выводы о поражении Киева. Такое мнение высказал депутат Госдумы Даниил Бессарабов в беседе с РИА Новости.
"У меня складывается впечатление, что Арестович своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор. Такое киевский преступный режим не способен простить", — сказал политик.
Он напомнил, что киевский режим уничтожал свободу слова и любое инакомыслие, расправляясь с мирными жителями и журналистами
Ранее Арестович заявил, что у него есть информация о том, что Киев теряет шанс победы на поле боя. Он также добавил, что власти Украины упустили не только шанс на победу в военном конфликте с РФ, но и внутриполитический.
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