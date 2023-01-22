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Депутат ГД: Арестович подписал себе приговор словами о поражении Киева

Силовые структуры

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подписал себе приговор от украинских властей, сделав выводы о поражении Киева. Такое мнение высказал депутат Госдумы Даниил Бессарабов в беседе с РИА Новости.

"У меня складывается впечатление, что Арестович своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор. Такое киевский преступный режим не способен простить", — сказал политик.

Он напомнил, что киевский режим уничтожал свободу слова и любое инакомыслие, расправляясь с мирными жителями и журналистами

Ранее Арестович заявил, что у него есть информация о том, что Киев теряет шанс победы на поле боя. Он также добавил, что власти Украины упустили не только шанс на победу в военном конфликте с РФ, но и внутриполитический.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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