Депутат ГД: Арестович подписал себе приговор словами о поражении Киева

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подписал себе приговор от украинских властей, сделав выводы о поражении Киева. Такое мнение высказал депутат Госдумы Даниил Бессарабов в беседе с РИА Новости.

"У меня складывается впечатление, что Арестович своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор. Такое киевский преступный режим не способен простить", — сказал политик.

Он напомнил, что киевский режим уничтожал свободу слова и любое инакомыслие, расправляясь с мирными жителями и журналистами

Ранее Арестович заявил, что у него есть информация о том, что Киев теряет шанс победы на поле боя. Он также добавил, что власти Украины упустили не только шанс на победу в военном конфликте с РФ, но и внутриполитический.