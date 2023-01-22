Дмитрий Гордон посчитал чену жизней украинцев. По мнению украинского блогера и журналиста, за каждого убитого украинца Россия должна заплатить два миллиона долларов. Это заявление он сделал во время онлайн общения с одной из своих коллег.
"Я считаю, я уже поднимаю этот вопрос на разных уровнях, что за каждого погибшего украинца Россия должна будет заплатить семье два миллиона долларов", — сказал Гордон.
При этом он отметил, что нет разницы между убитыми в ходе боёв боевиками ВСУ и мирными жителями. Гордон считает, что два миллиона долларов от России должны получить семьи погибших.
"Россия может заплатить, у неё есть откуда брать", — заключил Гордон.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.