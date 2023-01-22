Гордон: За каждого убитого украинца Россия должна заплатить два миллиона долларов

Дмитрий Гордон посчитал чену жизней украинцев. По мнению украинского блогера и журналиста, за каждого убитого украинца Россия должна заплатить два миллиона долларов. Это заявление он сделал во время онлайн общения с одной из своих коллег.

"Я считаю, я уже поднимаю этот вопрос на разных уровнях, что за каждого погибшего украинца Россия должна будет заплатить семье два миллиона долларов", — сказал Гордон.

При этом он отметил, что нет разницы между убитыми в ходе боёв боевиками ВСУ и мирными жителями. Гордон считает, что два миллиона долларов от России должны получить семьи погибших.

"Россия может заплатить, у неё есть откуда брать", — заключил Гордон.