Рогозин: захвачены терминалы Starlink Илона Маска, которыми пользовались военные ВСУ

Бойцы Донецкой Народной Республики захватили терминалы системы спутниковой связи Starlink, переданные Киеву американским бизнесменом Илоном Маском. Об этом заявил бывший генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) активно использовали эти устройства в местах боевых действий. Он также добавил, что абонентское оборудование Starlink принесло армии России одновременно и пользу, и вред.

"Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем", — сказал Рогозин в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что украинскому руководству всё-таки удалось выпросить у Вашингтона новые системы Starlink для нужд ВСУ. Как пояснил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров, Киев договорился с Маском о поставках тысяч антенн для спутникового интернета.