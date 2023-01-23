Германия разрешила Польше отправить танки Leopard на Украину. Об этом рассказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
По ее словам, Варшава пока не обращалась к Берлину с подобным запросом. Тем не менее, если он будет получен, то его рассмотрят в положительную сторону.
Однако, снимки сделанные в воскресенье, 22 января на границе Польши и Украины свидетельствуют об обратном. На них очевидцы запечатлели польские танки Leopard, стоящие на платформах воинского эшелона.
Ранее на совещании на немецкой авиабазе Рамштайн ФРГ так и не дала Польше разрешения на поставку танков Leopard на Украину.
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