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Германия дала Польше разрешение поставлять танки Leopard Украине

Силовые структуры

Германия разрешила Польше отправить танки Leopard на Украину. Об этом рассказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

По ее словам, Варшава пока не обращалась к Берлину с подобным запросом. Тем не менее, если он будет получен, то его рассмотрят в положительную сторону.

Однако, снимки сделанные в воскресенье, 22 января на границе Польши и Украины свидетельствуют об обратном. На них очевидцы запечатлели польские танки Leopard, стоящие на платформах воинского эшелона.

Ранее на совещании на немецкой авиабазе Рамштайн ФРГ так и не дала Польше разрешения на поставку танков Leopard на Украину.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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