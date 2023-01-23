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Кива анонсировал следующий этап спецоперации

Силовые структуры

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива анонсировал следующий этап спецоперации. По его мнению, он начнется в ближайшее время.

"И теперь начинается второй этап — обострение боевых действий", — говорит он.

По мнению Кивы, существование киевского режима подходит к концу. По его данным, более 200-т тысяч боевиков уже убиты в ходе спецоперации. "Куда деть 200 тысяч вдов, 200 тысяч матерей, 200 тысяч сестер?", задается вопросом Кива.

Поэтому Запад делает ставку, в первую очередь, информационную. Сколько? Тысячу танков поставить? А где взять тысячу экипажей? И где взять время на обучение тех, кто будет нести службу на этих боевых машинах?", — говорит Кива.

 

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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