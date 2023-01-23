Мобилизованный украинец рассказал, какое обмундирование им выдают в украинской армии по прибытии в расположение части. Он записал видео из Винницкой области.
Боевик показал личный вещмешок, отметив, что в ВСУ выдают спальник, сумку, рюкзак, оружие, каску, бронежилет, перчатки и даже шлёпки.
Однако теперь, по его словам, это всё забирают, а дают "вещпакет" и к нему замочек и тетрадь.
И за это всё надо 20 гривен отдать, возмутился боевик.
Ранее в Минобороны Украины вскрылись факты закупок продовольствия для ВСУ по завышенным в 2-3 раза ценам.
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