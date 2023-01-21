Минобороны Украины закупает еду для ВСУ по завышенным ценам, пока бойцы гибнут на фронте

Пока на украинском фронте нет должного снабжения провизией, руководство вооружённых сил Украины (ВСУ) покупает еду для солдат по завышенным ценам. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Основатель проекта "Наши гроши" Юрий Николов рассказал изданию "Зеркало Недели", что он разыскал контракт Минобороны Украины на поставку питания в воинские части нескольких областей на 2023 год. Общая стоимость продуктов была завышена в два-три раза и составляла около 13 млрд. гривен.

Например, яйца украинское военное ведомство закупало по 17 гривен, тогда как в киевских магазинах их цена составляла 7 гривен. Картофель покупался по 22 гривны за килограмм вместо 8-9 гривен рыночной цены. Куриное бедро, которое в магазине стоит 80 гривен за килограмм, покупали бойцам по 120 гривен.

Сейчас информация о закупках уже не является публично доступной, пишет источник.