Евсеев заявил, что ВСУ начали мобилизовать подростков и пожилых украинцев

Украина утрачивает потенциал, мобилизуя в армию пожилых людей и подростков. Такое заявление сделал член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев.

"Мобилизационный эффект — туда сейчас гонят пенсионеров. И там показывают, что даже мальчишки подросткового возраста начинают имитировать сидение в траншеях. А ведь сверху кто поймёт — ребята это или нет", — поделился эксперт в беседе с URA. RU.

Политолог считает, что в ВСУ вскоре некого будет призывать. Всё будет зависеть от того, насколько страны Запада втянут в конфликт свои частные военные компании и иностранных наёмников.