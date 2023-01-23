Песков заявил, что для переговоров России и Украины в настоящий момент нет никаких условий

Пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос, пришло ли время приступить к переговорам между Москвой и Киевом. Дмитрий Песков чётко ответил, что никаких условий сейчас для этого нет.

"Никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент — ни де-факто, ни де-юре. Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима", — сказал он.