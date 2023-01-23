Пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос, пришло ли время приступить к переговорам между Москвой и Киевом. Дмитрий Песков чётко ответил, что никаких условий сейчас для этого нет.
"Никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент — ни де-факто, ни де-юре. Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима", — сказал он.
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