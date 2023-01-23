Матвийчук заявил о подготовке ВСУ ударов для отвлечения внимания ВС РФ

Несколько недель назад основные военные новости приходили из района Артёмовска и Соледара, но теперь на линии Сватово — Кременная тожё растёт напряжёние. Бывший офицер спецназа, разведчик Анатолий Матвийчук сообщил об обстановке на данном участке. Он также проинформировал, решатся ли ВСУ на фоне неудач в Соледаре пойти в контратаку.

Как отмечали авторы канала "Старше Эдды", на этом направлении под контроль ВС РФ перешли несколько опорных пунктов ВСУ. Матвийчук подчёркивает, что Киев хочет нанести где-либо контраудар для отвлечения внимания российских сил. О намерениях противника говорят поступающие эшелоны с западным вооружением.

"Украина готовит отвлекающий манёвр именно со стороны Купянска, чтобы мы были вынуждены перебросить часть своих сил с других направлений, в том числе с Артёмовска (Бахмута), для отражения контратаки", — сказал Матвийчук в беседе с "МК".

Эксперт отмечает, что ВС РФ выстроили мощную оборону на данном участке фронта, однако командование ВСУ всё равно решится на атаку. Это может произойти в течение полутора недель. Так Киев покажет свою способность выполнять поставленные задачи.

"Пассивность Западом не поощряется, они не будут в это вкладываться", — сообщил бывший офицер спецназа.

Матвийчук отметил активизацию ВСУ по всему фронту. Противник пытается предпринимать попытки мелких контрударов. Ушедшие из Соледара силы Украины переброшены под Артёмовск, их отправили в контратаку без поддержки техники и артиллерии. Это свидетельствует о нахождении ВСУ в замешательстве: они пытаются остановить наступление ВС РФ любой ценой.