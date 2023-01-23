Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Уролог Королёв заявил, что кариес может стать причиной развития простатита
Шурыгин: авральная мобилизация на Украине может привести к коллапсу в рядах ВСУ
Кашеварова отчитала "проверяльщиков" бород на СВО: "Я бы их вместе с этой грязью и смешала"
Рогов: на Украине сформировали группы, чтобы мобилизовать 150 тысяч солдат к концу марта
Скибицкий: войска ВС России изменили тактику своих наступлений в ходе СВО на Украине
Политолог Кортунов: конфликт между Россией и Украиной приобрёл позиционный характер
Ходаковский назвал активизацию ВСУ на разных направлениях тактикой Киева
Эксперт Козюлин: Партнёры по НАТО заставят ФРГ передать танки Leopard 2 Украине
Военкор Сладков заявил, что ВС РФ за год спецоперации уничтожили 23 армии Украины

Матвийчук заявил о подготовке ВСУ ударов для отвлечения внимания ВС РФ

Силовые структуры

Несколько недель назад основные военные новости приходили из района Артёмовска и Соледара, но теперь на линии Сватово — Кременная тожё растёт напряжёние. Бывший офицер спецназа, разведчик Анатолий Матвийчук сообщил об обстановке на данном участке. Он также проинформировал, решатся ли ВСУ на фоне неудач в Соледаре пойти в контратаку.

Матвийчук заявил о подготовке ВСУ ударов для отвлечения внимания ВС РФ

Как отмечали авторы канала "Старше Эдды", на этом направлении под контроль ВС РФ перешли несколько опорных пунктов ВСУ. Матвийчук подчёркивает, что Киев хочет нанести где-либо контраудар для отвлечения внимания российских сил. О намерениях противника говорят поступающие эшелоны с западным вооружением.

"Украина готовит отвлекающий манёвр именно со стороны Купянска, чтобы мы были вынуждены перебросить часть своих сил с других направлений, в том числе с Артёмовска (Бахмута), для отражения контратаки", — сказал Матвийчук в беседе с "МК".

Эксперт отмечает, что ВС РФ выстроили мощную оборону на данном участке фронта, однако командование ВСУ всё равно решится на атаку. Это может произойти в течение полутора недель. Так Киев покажет свою способность выполнять поставленные задачи.

"Пассивность Западом не поощряется, они не будут в это вкладываться", — сообщил бывший офицер спецназа.

Матвийчук отметил активизацию ВСУ по всему фронту. Противник пытается предпринимать попытки мелких контрударов. Ушедшие из Соледара силы Украины переброшены под Артёмовск, их отправили в контратаку без поддержки техники и артиллерии. Это свидетельствует о нахождении ВСУ в замешательстве: они пытаются остановить наступление ВС РФ любой ценой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии

Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.

Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Арестович: Россия пыталась провести "изящную молниеносную спецоперацию" на Украине
Военкор Сладков заявил, что "точно будет" вторая волна частичной мобилизации
Протезы и трепанация: древние врачи дадут фору многим своим современникам Сергей Лебедев Шведы решили испытать свою суперсовременную гаубицу Archer на украинском полигоне Андрей Николаев Знак зодиака 23 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
ВС РФ сбили над Артёмовском вертолёт ВСУ, пытавшийся эвакуировать старших офицеров
Шеремет допустил расширение границ СВО из-за поддержки ВСУ со стороны Запада
Шольц неожиданно заговорил о Путине и Украине посреди речи к французам
Шольц неожиданно заговорил о Путине и Украине посреди речи к французам
Последние материалы
Ходаковский назвал активизацию ВСУ на разных направлениях тактикой Киева
Эксперт Козюлин: Партнёры по НАТО заставят ФРГ передать танки Leopard 2 Украине
Военкор Сладков заявил, что ВС РФ за год спецоперации уничтожили 23 армии Украины
Губернатор Богомаз отчитал недовольных зарплатой водителей скорых: "А как солдаты живут!"
Терапевт: человеку с инсультом нужно помочь занять безопасное положение
Лавров заявил, что США сорвали заключение мирного договора РФ и Украины после согласия Москвы
Матвийчук заявил о подготовке ВСУ ударов для отвлечения внимания ВС РФ
Breitbart: украинские беженцы нанесли ущерб бельгийской семье в размере 36 тысяч евро
Позднякова: спрос россиян на гражданство Турции вырос в 8,5 раза
Сатановский объяснил, почему уехавшие артисты начинают хвалить Украину: не хотят "отхватить"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников