Врио главы ДНР Пушилин заявил о подготовке к переходу Артёмовска под контроль ВС РФ

В районе Артёмовска (Бахмута) идут ожесточённые сражения. Командир спецназа "Ахмат" ВС РФ Апты Алаудинов заявлял, что бои идут в восточной и южной частях города, скоро можно будет говорить об оперативном окружении войск ВСУ.

Штабу по оказанию помощи освобождённым территориям в Донецкой Народной Республике дали поручение подготовить Бахмут (Артёмовск) к переходу под контроль русской армии. Об этом проинформировал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"По результатам поездки в Соледар дал поручения, <…> о необходимости подготовки к развёртыванию пунктов временного размещения в Артёмовске после освобождения. Далее уже составить план работ Штаба по оказанию помощи освобождённым территориям", — написал он в своём telegram-канале.