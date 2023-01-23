В районе Артёмовска (Бахмута) идут ожесточённые сражения. Командир спецназа "Ахмат" ВС РФ Апты Алаудинов заявлял, что бои идут в восточной и южной частях города, скоро можно будет говорить об оперативном окружении войск ВСУ.
Штабу по оказанию помощи освобождённым территориям в Донецкой Народной Республике дали поручение подготовить Бахмут (Артёмовск) к переходу под контроль русской армии. Об этом проинформировал врио главы ДНР Денис Пушилин.
"По результатам поездки в Соледар дал поручения, <…> о необходимости подготовки к развёртыванию пунктов временного размещения в Артёмовске после освобождения. Далее уже составить план работ Штаба по оказанию помощи освобождённым территориям", — написал он в своём telegram-канале.
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