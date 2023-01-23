Военкор Сладков заявил, что ВС РФ за год спецоперации уничтожили 23 армии Украины

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине российские войска уничтожили 23 армии киевского режима. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков, ссылаясь на слова "друга, выпускника Академии Генштаба".

"372 сбитых самолёта ВСУ — это уничтоженная воздушная армия, 200 вертолётов — воздушная армия. 7537 танков и ББМ — две танковые армии и пять общевойсковых армий. 983 РСЗО — ударная армия. 401 ЗРК — армия ПВО. 3841 орудие — четыре артиллерийских армии. 8066 машин — восемь армий", — подсчитал он в своём Telegram-канале.

Сладков подчеркнул, что эти цифры можно сопоставить четырём армиям нацистской Германии или всей современной группировки НАТО на территории Европы. Кроме того, результат в ходе спецоперации превосходит времена Великой Отечественной войны, указал военкор.

Без помощи западного вооружения украинский конфликт давно был бы завершён, заключил Сладков.