Лавров заявил, что США сорвали заключение мирного договора РФ и Украины после согласия Москвы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Соединённые Штаты Америки помешали заключить мирный договор России и Украине, хотя Москва согласилась на проект Киева ещё весной 2022 года.

Он напомнил о трёх раундах переговоров. Украинская сторона предложила свои принципы урегулирования конфликта. В ответ Россия подготовила свой документ, но американцы не дали добро на заключение мирных переговоров.

"Затем США дали сигнал Киеву, что "рановато вы решили на переговоры с русскими. Если они согласились на переговоры, значит, они чувствуют слабость — надо дожимать". Боррель (Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. — Прим. ред.) заявил, что Украина должна победить на поле боя", — сказал Лавров после встречи с главой МИД ЮАР.