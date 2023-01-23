Гетьман: Украина будет атаковать на новой западной технике "с колёс"

Сообщение о том, что в США посоветовали вооружённым силам Украины (ВСУ) не начинать контрнаступление до получения последний партии оружия, которое передадут страны Запада Киеву по итогам "Рамштайна", прокомментировал украинский военный аналитик Алексей Гетьман в интервью ТСН.

По его словам, говорят они правильно, однако в ВСУ происходит всё немного по-другому.

Для овладения техникой нужно определённое время, но не такое, как это предусмотрено в западных армиях, объяснил он.

Аналитик считает, что украинская армия может "с колёс" поставить эту технику на вооружение и сразу же начать её использовать.

Ранее сегодня появились сообщения, что немецкие танки "Леопард" уже были замечены в Николаеве.