Сообщение о том, что в США посоветовали вооружённым силам Украины (ВСУ) не начинать контрнаступление до получения последний партии оружия, которое передадут страны Запада Киеву по итогам "Рамштайна", прокомментировал украинский военный аналитик Алексей Гетьман в интервью ТСН.
По его словам, говорят они правильно, однако в ВСУ происходит всё немного по-другому.
Для овладения техникой нужно определённое время, но не такое, как это предусмотрено в западных армиях, объяснил он.
Аналитик считает, что украинская армия может "с колёс" поставить эту технику на вооружение и сразу же начать её использовать.
Ранее сегодня появились сообщения, что немецкие танки "Леопард" уже были замечены в Николаеве.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.