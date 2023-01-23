РВ: между военными ВС РФ организовано неофициальное соревнование по поводу первой ликвидированной БМП Bradley

Бойцы ВС РФ, которые находятся в зоне СВО, предвкушают прибытие на Украину американской боевой машины пехоты (БМП) Bradley.

Как пишет "Русская весна", по поводу этой бронетехники существует негласная конкуренция — каждый российский военный хочет быть первым уничтожившим БМП.

Часть бойцов мечтают снять подбитую и горящую ярким пламенем Bradley на фото или видео, чтобы снискать себе всенародную славу.

"Бойцы в ожидании — кому достанется главный приз за уничтожение первой единицы американской бронетехники", — говорится в посте.

Ранее в Пентагоне доложили, что планируют уже в течение ближайших недель доставить БМП Bradley на вооружение украинской армии.