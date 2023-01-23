Бойцы ВС РФ, которые находятся в зоне СВО, предвкушают прибытие на Украину американской боевой машины пехоты (БМП) Bradley.
Как пишет "Русская весна", по поводу этой бронетехники существует негласная конкуренция — каждый российский военный хочет быть первым уничтожившим БМП.
Часть бойцов мечтают снять подбитую и горящую ярким пламенем Bradley на фото или видео, чтобы снискать себе всенародную славу.
"Бойцы в ожидании — кому достанется главный приз за уничтожение первой единицы американской бронетехники", — говорится в посте.
Ранее в Пентагоне доложили, что планируют уже в течение ближайших недель доставить БМП Bradley на вооружение украинской армии.
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