Бойцы первого армейского корпуса НМ ДНР уничтожили группу боевиков ВСУ

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах российских подразделений.

Бойцы третьей бригады первого армейского корпуса Донецкой Народной Республики уничтожили группу боевиков Вооружённых сил Украины. В арсенале российских военнослужащих имелись беспилотные летательные аппараты, которые позволили обнаружить перемещение группы противника. По ней был открыт артиллерийский огонь, в результате чего враг понёс крупные потери.

Военкоры опубликовали видеозапись работы бойцов ВС РФ.