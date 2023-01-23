Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах российских подразделений.
Бойцы третьей бригады первого армейского корпуса Донецкой Народной Республики уничтожили группу боевиков Вооружённых сил Украины. В арсенале российских военнослужащих имелись беспилотные летательные аппараты, которые позволили обнаружить перемещение группы противника. По ней был открыт артиллерийский огонь, в результате чего враг понёс крупные потери.
Военкоры опубликовали видеозапись работы бойцов ВС РФ.
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