Российские разведчики обнаружили укрывавшуюся в частном секторе Запорожья бронегруппу ВС Украины.
После чего артиллеристы ВС России нанесли по бронемашинам противника несколько ударов из РСЗО, сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
Отмечается, что под прицелом ВС РФ оказались поставленные украинской армии Нидерландами БМП YPR-765.
Две боевые единицы были уничтожены на месте. Экипаж одной из БМП поспешил уйти из обстреливаемого квадрата, однако его настигли осколки сразу от нескольких разрывов.
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Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.