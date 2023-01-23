РВ: Разведчики и артиллеристы ВС России уничтожили бронетехнику НАТО ВС Украины в Запорожье

Российские разведчики обнаружили укрывавшуюся в частном секторе Запорожья бронегруппу ВС Украины.

После чего артиллеристы ВС России нанесли по бронемашинам противника несколько ударов из РСЗО, сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Отмечается, что под прицелом ВС РФ оказались поставленные украинской армии Нидерландами БМП YPR-765.

Две боевые единицы были уничтожены на месте. Экипаж одной из БМП поспешил уйти из обстреливаемого квадрата, однако его настигли осколки сразу от нескольких разрывов.