После скандала с закупкой питания, ушёл в отставку Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ

Ушёл в отставку Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ. Главный по тылу попросил президента Украины Владимира Зеленского уволить его по собственному желанию. Свое решение Шаповалов объяснил скандалом, связанным с закупкой питания для украинских Вооруженных сил.

"Чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате обвинений, связанных с закупкой услуг питания", — говорится в формулировке.

Министр обороны Украины Алексей Резников уже одобрил отставку своего заместителя. При этом еще вчера он объяснял ситуацию электронным сбоем в системе торгов.

Напомним, скандал с закупкой питания для ВСУ разгорелся накануне. Оказалось, что закупочные цены на продукты для армии завышены в 2-3 раза по сравнению с розничными.