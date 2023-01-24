Ушёл в отставку Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ. Главный по тылу попросил президента Украины Владимира Зеленского уволить его по собственному желанию. Свое решение Шаповалов объяснил скандалом, связанным с закупкой питания для украинских Вооруженных сил.
"Чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате обвинений, связанных с закупкой услуг питания", — говорится в формулировке.
Министр обороны Украины Алексей Резников уже одобрил отставку своего заместителя. При этом еще вчера он объяснял ситуацию электронным сбоем в системе торгов.
Напомним, скандал с закупкой питания для ВСУ разгорелся накануне. Оказалось, что закупочные цены на продукты для армии завышены в 2-3 раза по сравнению с розничными.
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Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.