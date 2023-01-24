Боец первой Славянской бригады ВС РФ заявил, что российские солдаты всё чаще сталкиваются с иностранными наёмниками на Авдеевском направлении. Он отметил, что в радиоперехватах преобладает английский язык, однако многие говорят на французском, немецком и польском.
"Да и парни наши, герои, которые прыгают во вражеские окопы, очень много слышат зарубежной речи", — рассказал офицер армии России с позывным "Хохол" в беседе с РИА Новости.
Несмотря на присутствие в рядах ВСУ наёмников из стран НАТО, военнослужащие первой Славянской бригады продолжают успешное наступление в районе Авдеевки, подчеркнул офицер.
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Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.