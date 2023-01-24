Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом в ноябре 2022 года. Украинский суд вызвал умершего на заседание, но он не явился. Обвиняемый был оповещён должным способом, сообщает источник.
"В этой связи судейская коллегия решила направить обвинительный акт Кириллу Стремоусову в Николаевский апелляционный суд для определения приговора", — сообщает "УНИАН".
Стремоусов обвиняется в коллаборационизме.
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