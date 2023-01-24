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Spiegel: РФ получит право атаковать ТЯО заводы НАТО

Силовые структуры » Министерство обороны

Властям Германии нужно окончательно расставить приоритеты, прежде чем поставлять Украине танки. Стране нужно определиться со стратегией и участием в этом конфликте, цитирует News.Rambler статью в Spiegel.

Spiegel: РФ получит право атаковать ТЯО заводы НАТО

По мнению автора Томаса Фишера, именно граждане Германии должны решить, нужно ли и дальше тратить миллиарды евро на вооружение чужого, по сути, государства. Как далеко готов зайти Берлин, и отдаёт ли власть себе отчёт в том, что делает? Если можно поставлять танки, то дальше на очереди — боевые самолёты?

Фишер задаётся вопросом, как это служит достижению мира на Украине. Постоянное увеличение объёма выделяемых Украине средств не кажется ему убедительным инструментом согласия сторон. Хотя, Берлин пока танки и не поставляет, но уже обещает 139 "Леопардов" чуть позже.

Американцы тоже якобы не планировали давать Украине ПВО Patriot, но дошло и до этого. Не за горами поставки танков и самолётов. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала поставлять Украине "любое оружие, которое та сможет использовать". То есть, даже ядерное? И где граница, а также кто, наконец, её будет определять?

Как пояснил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев, Запад поставляет всё оружие в Польшу. Благодаря этому последняя приступила к созданию "самой сильной армии в Европе".

Что характерно, остальные армии стран ЕС слабеют, а Польша увеличивает свою военную мощь. Постепенно до европейцев стало доходить, что, отдав все танки якобы для Украины, они сами останутся ни с чем. А в Словакии и Чехии хорошо помнят, как Польша вместе Германией осуществляли против них агрессию. И Польша всё чаще намеренно идёт на конфликт с Германией.

Издание также напомнило, что Кремль намерен действовать в соответствии с требованиями:

  • Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания,
  • Военной доктрины.

Ядерное оружие (ЯО) Россией рассматривается исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.

Вот только если под угрозой окажется существование государства, Москва применит, как минимум, ТЯО и будет в своём праве.

Доцент Финансового университета при правительстве России Александр Немцев считает, что с танками на Украину прибудут и солдаты НАТО. Вовлечённость в процесс у Альянса стопроцентная, так что у России появляются все права атаковать оборонные заводы, расположенные в соседних с Украиной странах и даже применять ядерное оружие.

"Запад действует по принципу окон Овертона. Приоткрывает, смотрит за реакцией, а потом формирует норму и согласовывает действия. Пока у России с Украиной позиционные бои, накачка оружием будет продолжаться. Но ЯО Киеву никто не даст — с учётом того, кто там у власти, это самоубийство человечества. Это точно не в интересах Запада", — подытожил эксперт.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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