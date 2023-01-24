Политолог Ищенко: США попытаются заставить Польшу сражаться на стороне ВСУ

Один из сценариев агрессии США в отношении РФ заключается в усилении давления на Польшу, чтобы заставить её присоединиться к конфликту на стороне Киева. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В материале для издания "Военное дело" он отметил, что в начале весны в случае стабилизации обстановки на линии соприкосновения Вашингтон начнёт массово поставлять на Украину тяжёлую технику.

Как пояснил эксперт, западного оружия может хватить для укрепления манёвренной обороны ВСУ. По словам политолога, это позволит Украине изматывать ВС РФ и медленно отступать к Днепру.

"Одновременно США усилят давление на Польшу и попытаются заставить её вступить в конфликт на стороне Украины", — уточнил Ищенко.

Он также не исключил обрушения украинского фронта в ближайшее время. Эксперт считает, что в такой ситуации Вашингтон обратится к ещё одному сценарию, который предусматривает отправку польских военных на Западную Украину и на украинско-белорусскую границу. Благодаря этому Киев сможет направить остатки боеспособных подразделений на защиту столицы, указал специалист.

Ищенко добавил, что в случае отказа Варшавы вступать в противостояние с РФ, власти США бросят украинское руководство "на произвол судьбы" и продолжат осуществлять различные провокации.