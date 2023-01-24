Metropol: ВСУ хранят в вагонах-рефрижераторах сотни тел погибших военных на границе с Венгрией

В Сети появилась информация о большом количестве тел украинских военных, обнаруженных в рефрижераторных вагонах вблизи от венгерской границы. Издание Metropol сообщает, что военнослужащие погибли несколько недель назад, но их тела не передают родственникам.

Источник пишет, что Киев сам регулирует данный вопрос и решает, когда сообщать близким неприятную новость, так как власти опасаются паники в рядах ВСУ из-за больших потерь.

"Вот зачем нужны специальные холодильные вагоны, которые сейчас находятся на венгерской границе. <…> Эти специальные транспортные средства иностранной военной помощи для решения проблемы несколько месяцев назад получены Украиной, и есть также саморазвивающиеся грузовики-рефрижераторы для перевозки мертвых грузов", — сообщает автор материала.

Уточняется, что сотни тел были найдены в тщательно изолированной части ж/д узла, которая находилась под охраной. Один такой вагон может вмещать порядка 500 человек.