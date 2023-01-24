Российская армия сжимает клещи вокруг Бахмута (Артёмовска), нанося большие потери украинской группировке. На этом фоне лидер Незалежной Владимир Зеленский скоро будет вынужден согласиться на переговоры с Москвой. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
"Бои идут вокруг Бахмута и там удавка потихоньку сжимается. Даже внешняя разведка Германии утверждает, что потери украинской армии исчисляются трёхзначным числом в день", — заявил политолог в эфире своего YouTube-канала.
Кроме того, развязка в ходе украинского конфликта уже близка, подчеркнул Соскин. В скором времени Зеленский объявит прекращение огня на линии фронта, считает он.
"Соледар, Соль, Клещеевка уже потеряны. Плюс удар идёт на Орехово, то есть они (российские войска. — Прим. ред.) готовятся к прорыву", — заявил политолог.
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