Соскин: Зеленский скоро согласится на переговоры c Россией из-за потерь ВСУ в Бахмуте

Российская армия сжимает клещи вокруг Бахмута (Артёмовска), нанося большие потери украинской группировке. На этом фоне лидер Незалежной Владимир Зеленский скоро будет вынужден согласиться на переговоры с Москвой. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин.

"Бои идут вокруг Бахмута и там удавка потихоньку сжимается. Даже внешняя разведка Германии утверждает, что потери украинской армии исчисляются трёхзначным числом в день", — заявил политолог в эфире своего YouTube-канала.

Кроме того, развязка в ходе украинского конфликта уже близка, подчеркнул Соскин. В скором времени Зеленский объявит прекращение огня на линии фронта, считает он.

"Соледар, Соль, Клещеевка уже потеряны. Плюс удар идёт на Орехово, то есть они (российские войска. — Прим. ред.) готовятся к прорыву", — заявил политолог.