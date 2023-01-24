Взрыв в Бердянске был терактом украинских спецслужб

Взрыв в Бердянске был терактом украинских спецслужб. Об этом сообщили власти региона.

Напомним, 24 января примерно в 16.00 в Бердянске возле школы №5 взорвали автомобиль местной предпринимательницы Валентины Мамай. По предварительной информации, в момент взрыва она находилась в машине.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на место ЧП сразу же выехали спецслужбы.

После обследования места происшествия удалось собрать доказательства того, что это был теракт. По предварительной информации, его организовали украинские спецслужбы.

Мотивы устанавливаются.