МК: Литовкин заявил, что в борьбе с дезертирством в войсках ВСУ не помогут даже расстрелы

На Украине наблюдается много случаев отказов офицеров младшего и среднего звена ехать в сторону Артёмовска (Бахмута), происходит дезертирство. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что от этого ВСУ не избавят даже расстрелы провинившихся.

По его словам, офицеры осознают, что сражение в Артёмовске проиграно, поэтому они не хотят идти умирать. Кроме того, бойцы понимают, что погибнут не за свою страну, а за интересы США и НАТО. В связи с этим они бегут и сдаются в плен.

"Воздействие на них показательным судом особо эффекта не возымеет. Ну, посадят десять человек. Ну и что? Все остальные-то всё равно будут бегать. Ужесточение наказания никогда не служило профилактикой преступлений", — сказал эксперт в беседе с "МК".

Литовкин сообщил, что командованию ВСУ для взятия контроля над ситуацией не поможет расстрел, так как это является несистемным подходом.

"А решение здесь одно — капитулировать и всё. Украина не в состоянии победить Россию", — отмечает эксперт.