Под Артёмовск переброшены сотрудники СБУ для пресечения паникерства и дезертирства

Продолжается операция по освобождению Артёмовска.

Военный обозреватель Борис Рожин со ссылкой на свои источники сообщает, что в группировку украинской армии переброшены сотрудники СБУ.

Задача спецслужб — пресечение паникерства и дезертирства в рядах ВСУ. Отмечается, что паника и оставление позиций украинскими националистами были связаны с большими потерями в боях за этот населённый пункт.

А тем временем, воздушная тревога объявлена в Харьковской области и оккупированной части ДНР. Причина — активность авиации РФ.