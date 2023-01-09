Продолжается операция по освобождению Артёмовска.
Военный обозреватель Борис Рожин со ссылкой на свои источники сообщает, что в группировку украинской армии переброшены сотрудники СБУ.
Задача спецслужб — пресечение паникерства и дезертирства в рядах ВСУ. Отмечается, что паника и оставление позиций украинскими националистами были связаны с большими потерями в боях за этот населённый пункт.
А тем временем, воздушная тревога объявлена в Харьковской области и оккупированной части ДНР. Причина — активность авиации РФ.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.