Львов заблокирован: на Западной Украине новая повальная мобилизация

На Западной Украине очередной приступ повальной мобилизации, город Львов заблокирован.

Об этом со ссылкой на социальные сети украинцев сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Все выезды из пока ещё не Лемберга, а Львова перекрыты — каждый автомобиль досматривается с целью обнаружения мужчин призывного возраста. Галичане, привычно считающие себя "цветом нации", думали, что киевские палачи их пожалеют, но ситуация вышла из-под контроля и всех без разбора бросают на убой", — комментирует ведущий Первого канала.

Он отмечает, что где-то в Варшаве уже потирают руки, ведь уже скоро можно будет свободно занять весь запад Украины, не встретив на пути никого.

Ранее Лукашенко пообещал физически уничтожить нацистов из "полка Калиновского".