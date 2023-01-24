На Западной Украине очередной приступ повальной мобилизации, город Львов заблокирован.
Об этом со ссылкой на социальные сети украинцев сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Все выезды из пока ещё не Лемберга, а Львова перекрыты — каждый автомобиль досматривается с целью обнаружения мужчин призывного возраста. Галичане, привычно считающие себя "цветом нации", думали, что киевские палачи их пожалеют, но ситуация вышла из-под контроля и всех без разбора бросают на убой", — комментирует ведущий Первого канала.
Он отмечает, что где-то в Варшаве уже потирают руки, ведь уже скоро можно будет свободно занять весь запад Украины, не встретив на пути никого.
Ранее Лукашенко пообещал физически уничтожить нацистов из "полка Калиновского".
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