Боевики показали видео попытки прорыва спецназа ГУР ВСУ у Каховки

Боевики показали видео попытки прорыва спецназа ГУР ВСУ у Каховки. Штурмовой отряд спецназа высадился на берег реки и сжёг какой-то сарай на лодочной станции, который назвал штабом. Никаких признаков, что здесь располагался командный пункт российских войск нет: здание не оборудовано средствами связи и находится в прямой видимости вражеских позиций, сидящих через рекуц.

"Рашисты сразу привлекли боевые резервы — подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику", — комментируют свои действия боевики.

Абсурдность ситуации заключается не столько в том, что против мелкой группы диверсантов якобы была использована авиация и огромные подразделения. А в том, что снятые самими боевиками кадры говорят об обратном.

На самом деле, ДРГ попала под огонь РСЗО и с большими потерями отступила обратно на свои позиции.