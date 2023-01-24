Появилось видео посадки Су-25 на аэродроме после поражения ракетой ПЗРК

Появилось видео посадки Су-25 на аэродроме после поражения ракетой ПЗРК. На кадрах видно, как горящий самолёт совершает приземление в штатном режиме. Пилот выбирается из кабины и покидает штурмовик. По всей видимости, ракетой был пробит подвесной топливный бак, что и вызвало возгорание керосина.

Су-25 ВВС Конго подвергся обстрелу из ПЗРК в небе над Гома. Стреляли предположительно руандийцы. Однако, даже после прямого попадания ракеты, штурмовик смог продолжить полёт и удачно сесть на аэродроме базирования.