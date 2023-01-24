В бою против ВСУ погиб иеромонах Русской православной церкви Дамаскин. Об этом сообщили однополчане священнослужителя. Как рассказали бойцы, иеромонах Дамаскин был застрелен боевиками, когда выносил раненых российских солдат с поля боя.
Иеромонах Дамаскин был командиром поискового отряда "Православная дружина в честь Святого благоверного князя Александра Невского". До того, как поехать в зону проведения спецоперации, он возглавлял отдел по взаимодействию с казачеством Шуйской епархии.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.