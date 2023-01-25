Российская артиллерия уничтожила скопление украинской техники в ходе наступления в Запорожском направлении, рассказал боец РФ с позывным "Раптор". По его словам, противник прячется по густым лесопосадкам, но по нему "отработали" из самоходных установок "Гиацинт".
"Там лесопосадки густые, там они все и прячутся, — рассказал боец РИА Новости. — У нас "Гиацинт", поэтому, в основном, контрбатарейная борьба, но задачи поступают абсолютно разные. Бывает скопление техники противника, и по ним тоже приходится работать, потому что "Гиацинт" — это как снайперская винтовка".
Разведгруппа выявила у украинских боевиков пикапы и БМП, сообщил ещё один российский военнослужащий "Рагнар". Бойцы дождались, когда ВСУшники заняли позиции и уничтожили технику.
"Конечно, прилётов в нашу сторону стало меньше, мы же работаем по ним. С нашими снарядами совершенно спокойно можем бить до 25 километров", — пояснил боец.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.