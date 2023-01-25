Боец РФ "Рапотор": экипаж "Гиацинта" уничтожил скопление украинской техники в Запорожье

Российская артиллерия уничтожила скопление украинской техники в ходе наступления в Запорожском направлении, рассказал боец РФ с позывным "Раптор". По его словам, противник прячется по густым лесопосадкам, но по нему "отработали" из самоходных установок "Гиацинт".

"Там лесопосадки густые, там они все и прячутся, — рассказал боец РИА Новости. — У нас "Гиацинт", поэтому, в основном, контрбатарейная борьба, но задачи поступают абсолютно разные. Бывает скопление техники противника, и по ним тоже приходится работать, потому что "Гиацинт" — это как снайперская винтовка".

Разведгруппа выявила у украинских боевиков пикапы и БМП, сообщил ещё один российский военнослужащий "Рагнар". Бойцы дождались, когда ВСУшники заняли позиции и уничтожили технику.

"Конечно, прилётов в нашу сторону стало меньше, мы же работаем по ним. С нашими снарядами совершенно спокойно можем бить до 25 километров", — пояснил боец.