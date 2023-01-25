Побывав в грязи, западные автоматы очень быстро ломаются и перестают работать. Поэтому российские военные их не берут трофеями, рассказал разведчик ВС РФ, воюющий в зоне спецоперации на Украине.
По словам военнослужащего, российские бойцы уничтожали всё натовское оружие, поскольку оно вообще не подходит для окопов.
В условиях, когда всё кругом в "каше", толка от него мало. У автоматов производства стран НАТО слишком много маленьких деталей, они забиваются грязью и быстро выходят из строя, объяснил разведчик в беседе с изданием URA.RU.
Боец добавил, что наше оружие более стойкое, заметив, что в качестве трофеев он брал только нож и тактические ботинки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.