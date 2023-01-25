Военкор Сладков рассказал, чем похожи спецоперация и Великая отечественная война

Военкор Александр Сладков рассказал, чем похожи спецоперация и Великая отечественная война. По мнению журналиста, это лицемерие стран Запада.

"Англия и США в той войне долго водили нас за нос, прежде чем открыть ВФ, да и то, на этапе, когда мы стояли от единоличной победы над Фашистской коалицией в Европе", — пишет Сладков.

Сладков сравнивает необходимость сейчас открытия Второго фронта и Ленд-лиза. Первое, по его мнению, не нужно. А вот Ленд-лиз в лице Китая, Ирана, Индии, Северной Кореи не помешал бы.

"Пятьдесят не хилых государств пичкают деньгами и техникой воюющую с нами Украину, делая её вовсе не слабее III-го Рейха образца 1941-45. И мы стоим!!! Мы воюем. Да, у нас масса проблем, но мы не похожи на государство с перспективами проигрыша", — считает Сладков.

Сладков уточнил, что о мощи России свидетельствует то, что промышленность не переведена на военные рельсы — хватает и так. И ядерная держава в принципе не может проиграть никакой конфликт.