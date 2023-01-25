Гагин: Польша, передавая свои танки, преследует цель войти на этой техники в Украину

Советник временно исполняющего обязанности губернатора Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал о военно-политической обстановке в мире, отметив, что Варшава передаёт свои танки Киеву для того, чтобы на них войти на территорию украинского государства.

"Польша всё активнее начинает требовать передачи танков из стран Европы, в том числе, собирается передать свои танки и, соответственно, войти на них. Но захочет ли потом Польша уходить из Украины со своими танками? Скорее всего, она входит для того, чтобы там остаться, на землях, которые она считает своими", — отметил он.

Ранее сообщалось, что Варшава планирует обратиться к Германии за разрешением об отправке Киеву немецких танков Leopard 2.