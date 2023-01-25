Соловьёв: пора считать Германию территорией конфликта

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что немецкое государство поставками Украине танков Leopard 2 даёт Москве повод считать его стороной конфликта.

"Пора послать чёткий и решительный сигнал, что мы считаем Германию стороной конфликта. Появление на Украине немецких танков однозначно приведёт к тому, что мы будем считать её военной базой и прочие объекты законными целями", — сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым.

Ранее сообщалось, что своим давлением на Берлин в вопросе поставок танков Украине Вашингтон показал, что до сих пор преследует "исконный интерес" рассорить Германию с Россией.