Ходаковский: темпы наступления войск ВС России на Угледарском направлении снизились

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский информирует о ситуации на Угледарском направлении. Вчера он сообщил, что российские войска начали наступление. Однако к вечеру темпы продвижения снизились.

ВСУ подтянули резервы в Угледар и усилили сопротивление. Артиллерия ВС России без сна и отдыха подавляет активные узлы противника, пехота перегруппировывается, пишет комбат в своём Telegram-канале.

"Наши потери существенно ниже, чем принёс первый же день наступления на Павловку, но и выраженных результатов пока нет. На некоторых участках противник был выбит с первой линии, но отошёл "за крепостные стены" шахтных коммуникаций практически в черте Угледара. Предстоит тяжёлая работа", — заключил Ходаковский.