В Сети появились кадры самого медийного боя прошлого года. Он произошел на линии Сватово — Кременная.
На кадрах, снятых с квадрокоптера, видна артподготовка и штурм населенного пункта частями российской армии. Батально "Отважных" вступает в бой со спецназом ВСУ. Боевики превратили небольшой населенный пункт в настоящую крепость. С высоты видны огневые точки, блиндажи и опорные пункты противника.
В итоге ВСУ были отброшены с позиций. Огромную помощь в этом российским бойцам оказали беспилотники. С дронов хорошо просматривались все позиции и передвижения противника.
Кадры с квадрокоптера больше напоминают боевик. Взрывы и огонь везде. Кадры боёв за Сватово с коптера публикуются впервые.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.