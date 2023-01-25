Опубликованы кадры самого мощного боя прошлого года у Сватово

В Сети появились кадры самого медийного боя прошлого года. Он произошел на линии Сватово — Кременная.

На кадрах, снятых с квадрокоптера, видна артподготовка и штурм населенного пункта частями российской армии. Батально "Отважных" вступает в бой со спецназом ВСУ. Боевики превратили небольшой населенный пункт в настоящую крепость. С высоты видны огневые точки, блиндажи и опорные пункты противника.

В итоге ВСУ были отброшены с позиций. Огромную помощь в этом российским бойцам оказали беспилотники. С дронов хорошо просматривались все позиции и передвижения противника.

Кадры с квадрокоптера больше напоминают боевик. Взрывы и огонь везде. Кадры боёв за Сватово с коптера публикуются впервые.